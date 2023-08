TMW RADIO - Ponciroli: "Milan squadra potente: ha acquistato giocatori funzionali al pensiero societario"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Fabrizio Ponciroli.

Come giudichi il mercato del Milan?

“Il Milan si è rinforzato in maniera strutturata, ha acquistato giocatori funzionali al pensiero societario. Sono scommesse, ma che sicuramente possono rendere moltissimo sia sul campo che a livello di cessioni. Il Milan poi è diventato una squadra potente, e in Serie A questo può fare la differenza. Il voto per il mercato del Milan è 8.5, anche se la favorita per lo Scudetto per me resta ancora l’Inter. Mi sembra la rosa più forte e poi impazzisco per Frattesi, però le altre sono lì. Il Milan e la Juventus devono puntare allo Scudetto, mi piace molto anche la Lazio. Mi piace perché c’è un anno in più per Sarri, se gli permettono di far giocare i suoi come vuole può essere una vera mina vagante. Può fare qualcosa di importante, tra le altre mi sembra quella che può essere veramente la sorpresa anche nonostante la partenza di Milinkovic.”