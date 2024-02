TMW Radio - Ponciroli: "Spero che la Roma vada avanti in Europa assieme a Milan e Atalanta"

vedi letture

Fabrizio Ponciroli è intervenuto durante durante l’appuntamento con l’Editoriale a Tmw Radio. Queste le sue parole:

Grande prestazione di Dybala contro il Torino ieri?

“Voglio essere sincero, sono gesti tecnici eccezionali, lampi nel buio, ma proprio il buio non va dimenticato. Purtroppo continua a giocare il 40% delle partite. È chiaramente un fenomeno, ma preferisco possa continuare a farlo alla Roma”.

Che ne pensi della prestazione di Chiesa contro il Frosinone?

“Chiesa rispetto a Dybala è più di potenza, di forza fisica, mentre la cosa che li accomuna e la precarietà fisica. Per Chiesa le difficoltà di salute sono colpa dell’infortunio, per Dybala invece è un fattore storico. Nel calcio moderno se non sei al meglio fisicamente puoi anche essere un fenomeno, ma non riuscirai ad incidere sempre. La velocità del gioco e la tattica, oltre al pressing asfissiante, hanno limitato la fantasia. Nel passato i registi avevano due o tre secondi per pensare alla giocata, mentre ora si gioca sulle frazioni di secondo. Il talento si vedeva di più”.

Che giudizio sulla Roma di De Rossi invece?

“De Rossi si giocava tutto in questo nuovo ruolo e i giocatori hanno dimostrato di seguirlo. Alcuni giocatori avevano bisogno di una boccata d’ossigeno a livello di serenità, in primis Pellegrini. Se dovesse recuperar anche il vero Lukaku potrebbe fare grandi cose. Speriamo che in Europa possa andare avanti insieme ad Atalanta e Milan”.