TMW RADIO - Ponciroli: “Torino avversario peggiore per il Milan”

Editoriale con Fabrizio Ponciroli, intervistato da Vincenzo Marangio

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole su Milan-Torino: “Il Milan trova una delle squadre peggiori da affrontare in un momento di difficoltà. Il Toro è sempre più a immagine e somiglianza di Juric, crede nell’ingresso in Europa e sarà un avversario molto ostico per il Milan. La squadra di Pioli ha pagato tantissimo dal punto di vista fisico questa pausa, la condizione è fondamentale per una squadra che gioca a livello collettivo come il Milan. E poi c’è il tema Leao, perché se non si accende lui non si accende il Milan. È l’unico giocatore che può cambiare il Milan se la squadra non è brillante. Non so se il suo momento è legato al contratto, ma sicuramente non è il vero Leao quello che stiamo vedendo adesso".