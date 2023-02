TMW Radio - Ponciroli: "Torino avversario peggiore. Si deve accendere Leao"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Ascolta l'audio

Editoriale con Fabrizio Ponciroli, intervistato da Vincenzo Marangio

Il giornalista Fabrizio Ponciroli ha parlato così sulle frequenze di TMW Radio dell partita di questa sera tra Milan e Torino: “Il Milan trova una delle squadre peggiori da affrontare in un momento di difficoltà. Il Toro è sempre più a immagine e somiglianza di Juric, crede nell’ingresso in Europa e sarà un avversario molto ostico per il Milan. La squadra di Pioli ha pagato tantissimo dal punto di vista fisico questa pausa, la condizione è fondamentale per una squadra che gioca a livello collettivo come il Milan. E poi c’è il tema Leao, perché se non si accende lui non si accende il Milan. È l’unico giocatore che può cambiare il Milan se la squadra non è brillante. Non so se il suo momento è legato al contratto, ma sicuramente non è il vero Leao quello che stiamo vedendo adesso.”