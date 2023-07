TMW Radio - Ravezzani: "Il Milan sarà la squadra più rivoluzionata di tutte"

MilanNews.it

Il giornalista Fabio Ravezzani è intervenuto a Tmw Radio per parlare della situazione del Milan.

Cosa c’è da aspettarsi per il Milan?

“Il Milan sarà la squadra più rivoluzionata di tutte e sono curioso di vedere a centrocampo che intesa ci sarà. L’impianto di squadra che c’è stato fino a questo punto, anche perché i nomi che sono arrivati e quelli che potrebbero arrivare non puntano verso quelle caratteristiche. Non si sa sei poi il dieci possa essere Pulisic e chi farà il centravanti titolare”