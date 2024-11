TMW Radio - Ravezzani: "Per Fonseca Milan-Juve è importante, se perdesse tornerebbero certi tipi di critiche.."

Ospite di Maracanà, negli studi di TMW Radio, è stato intervistato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani. Le sue considerazioni verso Milan-Juventus:

A chi ha fatto bene la sosta?

"La Juventus è devastata dagli infortuni. Manca Bremer, Cabal, non c'è Vlahovic, il malanno misterioso di Nico Gonzalez. Ma la grande squadra che ha grandi obiettivi e giocatori deve saper sopperire a questo. Per me la sosta ha fatto male alla Juve e bene al Milan".

Italiano, Allegri e Motta: solo il primo ha fatto rendere al massimo Vlahovic, perché?

"Da anni viaggia a un gol ogni due, che è una cosa dignitosa, ma non è per questo che è stato ingaggiato e pagato in quella maniera. Il gol l'attaccante li deve fare a prescindire dal tecnico giochista o meno. Sa segnare, non è uno che si trascina la squadra, è uno che parte testa bassa verso la rete, sbaglia gol anche facili ed è un buon attaccante. A volte anche ottimo, ma non è un fuoriclasse. Con quelle dichiarazioni ha accampato scuse. Non è colpa solo dell'allenatore, dovrebbe fare anche autocritica e impegnarsi. Se dice che è colpa del tecnico non è un buon approccio".

Motta, Fonseca, Ranieri e Conte: per chi è la giornata più importante?

"Di Fonseca perché se non batte la Juve è un grosso problema. Se la batte entra in una certa dimensione, altrimenti tornano certi tipi di critiche. Se Motta in queste condizioni riuscisse a salvare la pelle a San Siro sarebbe un capolavoro, perché ora tutto congiura contro di lui".