TMW Radio - Ravezzani secco su De Ketelaere: "Lo si vede perso nel Milan, come fa ancora ad aspettarlo un anno?! Via? Basta che paghino"

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", ha parlato dei temi di mercato.

Milan, De Ketelaere-PSV solo una suggestione?

"Basta che paghino. Se danno 28 mln il Milan lo lascia partire. Magari tra un anno o due magari diremo grandi cose su di lui, ma lui è uscito completamente dal seminato. Lo si vede perso nel Milan, come fa ancora ad aspettarlo un anno? Il Milan pensava fosse il suo 10 al posto di Diaz ma ha sbagliato. Tenerlo lì vuol dire demotivarlo. Io lo darei anche in prestito per vedere come va".