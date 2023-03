TMW RADIO - Ravezzani sul Milan: "Quarti? Prenderei il Chelsea..."

MilanNews.it

Ospiti: Ravezzani:" Boccio Leao, gran Maignan regista difensivo. Donati:" Giroud ha fatto un lavoro enorme. Saronni:" Hernandez esemplare vero capitano. Conte poco motivato. Impallomeni:" Il Milan troppo occasione sbagliate. Determinante Leao. - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

Per commentare il Milan in Champions, a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani. Ecco le sue parole:

Milan, dopo 11 anni ai quarti di Champions. Chi il protagonista?

"L'unica nota stonata Leao, che ha perso palloni in continuazione e tiri non ben centrati. Scelgo Maignan come protagonista, non tanto per la parata ma perché è stato il vero regista. Tanti palloni dati dalla difesa a lui, è incredibile, quasi come a calcetto. In questo interpreta il ruolo come nessun altro portiere".