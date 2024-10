TMW Radio - Ravezzani: "Theo ha finito il suo ciclo al Milan"

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha detto la sua a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, sulla questione Theo Hernandez-Milan, con il calciatore che ora, dopo quanto accaduto, chiede anche il rinnovo al club a 8 mln: "E' un giocatore che ha finito il suo ciclo al Milan, ma serve venderli un attimo prima che si arrivi a questo punto e il Milan non lo ha fatto. Si pensava al PSG ma lo ha rifiutato, io credo che abbia pensato di venderlo anche. Caratterialmente è difficile da contenere, e quando uno è così, e questo vale per Leao, uno si radicalizza di più in certi atteggiamenti. Il Milan avrebbe dovuto cedere prima lui e Leao, l'ho sempre detto. Mentre Leao è arrivato al suo rendimento standard, Theo Hernandez ha cominciato addirittura un processo regressivo".

E sul flop finora alla Juventus di Douglas Luiz ha aggiunto: "Mi aspettavo altro. E' stato il trascinatore dell'Aston Villa arrivato quarto e vedi altro. Credo sia stata un'operazione finanziaria, non è normale che ci sia uno scambio di due calciatori in cambio di uno più conguaglio. E' un'operazione dettata più dal mettere a posto i conti, altrimenti non si capisce perchè non giochi mai. Lo vedo più dietro alla punta, forse troppo brasiliano".