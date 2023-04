TMW RADIO - Repice: "Leao fa gola a tutta Europa, Tonali di livello mondiale"

Fonte: tuttomercatoweb.com

A TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista e radiocronista Francesco Repice ha parlato di Inter-Juventus e non solo:

Chi sta mandando un segnale forte tra Inter e Milan in attesa del derby di Champions?

"Credo che il Milan sia tornando quelle delle giornate migliori. L'Inter sta viaggiando a quel livello, ha toppato partite per degli episodi abbastanza sconcertanti. Il Milan però sta dando una dimostrazione di forza non indifferente. Lasciamo stare Leao, è un fenomeno se gioca in quella maniera, è uno che fa gola a tutte le big d'Europa. Ma il centrocampo del Milan ha interpreti importanti, di altissimo livello. Tonali è un centrocampista di livello mondiale. Mi lascia perplesso ancora la difesa, che viene oscurata però da un altro fenomeno che è Maignan".