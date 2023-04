TMW Radio - Riforma Primavera1, Valentini: "Non è molto ma rispetto allo zero assoluto di prima lo è"

MilanNews.it

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini.

Primavera 1, si cambia con giovani di livello nazionale che aumenteranno di anno in anno:

"Un modo per aiutare i nostri giovani. E' una prima breccia, di fronte a una situazione stagnante che stava diventato sconcertante per la miopia di certe scelte ed interessi economici che vengono prima di tutto, dobbiamo dare atto alle Lega di Serie A che è stato fatto un primo passo. Non è molto ma rispetto allo zero assoluto di prima lo è".

Cosa può aggiungere?

"Quello che non mi piace di questo provvedimento e non piace a molti allenatori è il contemporaneo innalzamento dell'età dei Primavera. Dovrebbe essere il contrario, dovremmo giocare sotto età per far crescere i ragazzi a un certo livello. E' quello che fanno tante società dilettantistiche che fanno crescere tanti ragazzi a loro spese".