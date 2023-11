TMW RADIO - Rugani: "Ibra dirigente? Non farebbe male al Milan"

Davide Torchia, agente tra gli altri di Daniele Rugani, ha rilasciato un'intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb.com.

Dopo l'infortunio di Kalulu, il Milan, considerando anche Kjaer a mezzo servizio, tornerà sul mercato?

"Devono decidere loro. Possono permettersi determinate cose, però devono valutare anche le condizioni fisiche dei vari calciatori a disposizione come Kjaer. Ognuno ha la sua storia, il suo valore lo ha dimostrato, è un leader e lo vedo come uno ascoltato dal gruppo, ma solo la società sa come realmente sta. Per me a gennaio uno gli servirà, ma devono decidere se investire su un ragazzo anche per il futuro o una soluzione temporanea".

Ibrahimovic dirigente del Milan come lo vedrebbe?

"Tante volte vedendo Ibrahimovic dà l'idea che questa personalità prorompente sia anche un ingombro, che possa essere meno accomodante. Io non lo conosco, ma vedo tante interviste anche adesso che ha smesso, nelle quali si mostra molto intelligente. Sa quando parlare, quando dare la spinta giusta a qualcuno. Non mi voglio sbagliare, ma non credo sia così ruvido come tutti pensano. Ha una qualità importante, ovvero dice ciò che pensa. Per me non farebbe male al Milan".