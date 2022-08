TMW Radio - Sabadini: "Il Milan ha automatismi che le altre non hanno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giuseppe Sabadini, ex calciatore, si è così espresso a TMW Radio sull'inizio del campionato: "Sì, per quello che si è visto. il Milan sono già 2-3 anni che giocano insieme, hanno automatismi che gli altri non hanno. Sono giovani ed entrano subito in forma. Le squadre più in forma devono partire bene, poi con i Mondiali ci saranno problemi. La Roma ha un allenatore come Mou e conta, si è rinforzata moltissimo e sarà un'altra pretendente almeno per i primi 4 posti".