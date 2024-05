TMW RADIO - Savoldi: "Vedo davanti Pioli per la panchina del Napoli piuttosto che Conte o Gasp"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Gianluca Savoldi è intervenuto sui più caldi temi d'attualità in Serie A, soffermandosi in modo particolare sul futuro di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

ADL ha parlato di ricostruzione totale al Napoli:

"Credo che abbia detto una cosa Maldini nella sua ultima intervista, che comunque di colpo perdere due come Giuntoli e Spalletti ha fatto sì che si perdesse la bussola. ADL ha ammesso gli errori, quindi è pronto a ripartire. Le scelte sono importanti e credo saranno ponderate. Gasperini? Non so quanto sia disposto a lasciare l'Atalanta conoscendo i difetti del Napoli e della sua gestione. Conte? Non credo che sia la preferenza, perché è un grande accentratore e non so quanto la società sia disposta a farlo. Resta in corsa quindi Pioli, con un vantaggio sugli altri".