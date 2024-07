TMW Radio - Scarnecchia: "Il Milan si sta muovendo bene, ma dopo Morata serve altro"

vedi letture

Roberto Scarnecchia, ex centrocampista che in carriera ha vestito le maglie fra le altre di Roma, Napoli e Milan, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio

Milan, arriva Morata ma servirà un altro colpo:

"Il Milan si sta muovendo bene e dopo Morata serve altro. Ci sono dei ragazzi interessanti, ma il fatto che anche i rossoneri hanno iscritto la squadra in Serie C mi piace, perché si punta sui ragazzi, vedi Camarda. Certo, tenendo Morata un ragazzo lo terrei, per farlo giocare poi in Serie A".

Lukaku può essere giusto per il Napoli?

"Io lo avrei tenuto alla Roma, non ha fatto la preparazione con la squadra e ha sempre rincorso la forma. Partendo da zero ora magari avrebbe una strada più in discesa. Se ti azzecca l'annata ti fa la differenza. Ma è un punto interrogativo".

Come vede Motta alla Juve?

"Credo che sia l'allenatore giusto per la Juve. Lo era anche Allegri, nonostante tutte le critiche ricevute. Andando via lui, era complicato trovare un sostituto e Motta è stato un lusso per la Juve e una fortuna e un lusso anche per Thiago. Credo sia un binomio azzeccato. Motta ha giocato ai massimi livelli, è arrivato a vincere, fare le finali, credo sia pronto per una sfida simile. La Juve è adatta per lui".