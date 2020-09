TMW Radio - Sconcerti: "Bonaventura in questa Fiorentina rischia di essere il migliore"

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, si è espresso su Bonaventura in viola: "In questa Fiorentina rischia di essere il migliore... Non so se farà la differenza, anche perché non dobbiamo scoprirlo: ha 31 anni ed è sempre stato un ottimo giocatore. Molto duttile, può fare qualunque ruolo da centrocampo in su tranne il centravanti, è giocatore di classe e tecnica reduce anche lui da infortuni gravi. Per la Fiorentina è un giocatore molto, molto utile".