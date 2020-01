TMW RADIO - Sconcerti: "Il vero Ibra del Milan dovrebbe essere Arnault"

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, si è espresso sul ritorno di Ibrahimovic e su Arnault: "Sono rimasto stordito da tutto il rumore fatto per lui. Il Milan è una squadra adatta a lui, è talmente gentile che può far fare bella figura anche a Ibra di 38 anni. Vedremo qualcosa ma il vero problema i rossoneri dovranno risolverlo da soli. Arnault? Uno dei più ricchi al mondo. Il Milan ha bisogno di una società nuova, di un programma diverso che non sia quello di un fondo. Il vero Ibrahimovic dovrebbe essere Arnault".