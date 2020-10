TMW RADIO - Sconcerti: "Pioli sta gestendo bene Tonali, il Milan bravo a prenderlo"

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, si è espresso sul momento di Sandro Tonali, tornando sul suo acquisto: "Mi sembra che Pioli lo stia mettendo dentro con il giusto minutaggio. Lui non è in discussione, può esserci sul grado di grandezza finale del giocatore ma si vede che è importante. Ha la sfortuna di avere due giocatori davanti molto importanti. Non è paragonabile a Kessiè, che ha un altro ruolo, ma con Bennacer sì, e per ora prendere il suo posto non è facile. L'acquisto? Il Milan è stato molto bravo nel fare questa operazione, il Covid stava facendo dimenticare Tonali. Prendere per 30 milioni un ragazzo che non è più una promessa è ottimo. E' stato bravo il Milan, che ha fatto anche leva sul tifo del ragazzo".