TMW Radio - Sconcerti: "Saelemaekers è più utile di Messias, che è in difficoltà"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti commenta così la corsa allo Scudetto: "Il calendario più bello, se così si può dire, è quello dell'Inter. Il Milan? Questo è il momento di avere il coraggio di affidarsi al gioco, togliere Diaz e mettere il centrocampo con Kessiè, Tonali e Bennacer. E Saelemaekers è più utile di Messias, che è in difficoltà. E la ricerca del gol, con quel centrocampo lì. diventa più tranquilla. L'Inter non può cambiare, può fare cambiamenti marginali, come puntare cu Correa, Lautaro o Sanchez. L'Inter in mezzo ha tre titolari senza riserve, può cambiare Dimarco per Perisic ma è poca roba. Mancano alternative in realtà. Inzaghi poi non ama cambiare troppo la squadra, comandano i titolari o gli infortuni. Con i giocatori che ha, può adottare soluzioni diverse. Se stacchi in avanti Dumfries e Perisic, trasformi la squadra ma hai meno difesa, ma sono tutte mosse durante la partita".