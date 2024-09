TMW Radio - Serafini: "Questa proprietà è stata invasiva e rivoluzionaria, che pensa di fare a meno di figure importanti come quella del ds"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Luca Serafini. Che ha parlato della situazione in casa Milan: "In una situazione come questa vanno sotto esame tutti. Già dopo le prime tre partite di campionato è normale che venga discussa la società, il tecnico, la posizione di Ibra e via dicendo. Uno straniero deve avere un approccio graduale quando è in un ambiente che non conosce ancora. Elliott ha fatto questo, ha preso Maldini e Massara, lasciando fare a loro e poi osservando i numeri. Questa proprietà è stata invasiva e rivoluzionaria, che pensa di fare a meno di figure importanti come quella del ds.

Ora i nodi vengono al pettine. Complicato capire quale sia l'idea di calcio di Fonseca. Una parte comunque è responsabilità della squadra. Chi era in panchina ha mostrato più fame dei titolari. Ora o hai un cambio di rotta netto nei risultati o il cambiamento in panchina mi sembra inevitabile".