TMW Radio - Tacchinardi: "I risultati altrui mettono pressione: dipende tutto dalla personalità"

Alessio Tacchinardi è intervenuto nel pomeriggio a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. L'ex centrocampista ha presentato così la sfida di stasera tra Milan e Bologna: "I risultati di ieri ti mettono pressione, non si può dire altro. Ma tutto dipende da che tipo di personalità hai e dal lavoro del tecnico. Pioli sono convinto che troverà qualcosa per stimolare questa squadra. Credo sia una pressione positiva e non gli verrà il braccino. Dopo Napoli, il Milan ha tolto qualsiasi cosa per provare veramente a vincere lo Scudetto".