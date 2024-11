TMW Radio - Valentini: "Al Milan devono rimanere in conclave finché non si trova un modus vivendi"

A intervenire in diretta a Maracanà, su TMW Radio, è stato l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini.

Un messaggio a Fonseca: cosa gli direbbe oggi?

"Direi che devono rimanere in conclave finché non si trova un modus vivendi. Non si può fare a meno di Leao".