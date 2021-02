TMW RADIO - Valentini: "Confido in Donnarumma e nel suo attaccamento alla maglia del Milan"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex dirigente Figc Antonello Valentini.

Donnarumma, difficoltà nel rinnovo con il Milan. Si parla di cifre molto alte. Che ne pensa?

"Confido in Donnarumma e sul suo senso di responsabilità e attaccamento alla maglia. Con 7 o 9 milioni credo possa andare tranquillamente a fare la spesa. Stiamo tutti vivendo un momento di difficoltà economica. E' vero che Raiola fa bene il suo mestiere, ma bisogna anche tenere i piedi per terra e capire che momento sta vivendo il calcio italiano e non solo. Non credo sia opportuno fare trattative così in questo momento. Mi auguro che Donnarumma metta poi fine a questa vicenda".

La volontà però del calciatore è quella di rimanere:

"Certo. Comunque questa può essere l'occasione per riaprire il dialogo sul ruolo dei procuratori. Siamo tra i Paesi che spendono di più in commissioni per i procuratori. Forse è l'occasione giusta per darsi una regolata anche in questo senso e ridefinire i confini di queste competenze. Sono anni che parliamo di salary cap, ma credo che un ruolo determinante ce l'hanno la Fifa e la Uefa. abbiamo parlato di sanzioni, ma non ho mai visto provvedimenti seri. In Italia è difficile trovare un accordo, quindi la Fifa credo che debba mettere in campo un confronto serio su questo tema. Solo questa può imporre un accordo".