TMW Radio - Valentini sulle assenze in Milan-Juve: "Le riserve di solito trovano quella voglia di riscatto e imporsi che si trasforma in benzina fondamentale"

L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sui temi del giorno.

Milan, per la sfida con la Juve perde anche Sportiello e giocherà con Mirante:

"Mi sembrano pesanti e ingenerose le critiche a Mirante, potrebbe trovare in questa occasione gli stimoli giusti per riscattarsi. Per il resto la partita sarà equilibratissima, ci sono assenze da una parte e dall'altra, ma le riserve di solito trovano quella voglia di riscatto e imporsi che si trasforma in benzina fondamentale".