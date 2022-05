TMW Radio - Vierchowod: "Campionato scarso: può vincerlo chiunque"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pietro Vierchowod, ex giocatore del Milan, si è espresso così a TMW Radio nel pomeriggio di lunedì: "In questo campionato in cui secondo me il livello è davvero scarso può succedere ancora di tutto. Dico scarso perchè per esempio sia Napoli che Inter quando hanno avuto le loro grandi e ripetute occasioni per vincere si sono fermate. Questo campionato lo può vincere chiunque perchè nessuno ha fatto lo strappo".