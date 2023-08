TMW Radio - Zavaglia: "Con Taremi il Milan completerebbe perfettamente la rosa"

Il procuratore Franco Zavaglia è intervenuto durante il programma “Piazza Affari”, su TMW Radio per commentare vari temi: "Che cosa mi aspetto da questa parte finale del calciomercato? Diciamo che secondo me sono 4 acquisti di ripiego. Lukaku non era un giocatore che doveva venire alla Roma, lo stesso Taremi al Milan. Pavard è una seconda scelta dell’Inter. Non erano gli obiettivi principali. In Italia, purtroppo, c’è una grande difficoltà per prendere i calciatori. L’unica che potrebbe è la Lazio ma in questo momento ci sono delle difficoltà dovuto all’integrazione dei calciatori presi in questa estate".

Taremi? “Se il Milan riesce a portare a casa Taremi completa in bene l’opera. Hanno preso calciatori seguiti per tutto l’anno ed adatti alla causa. I rossoneri hanno un ottimo organico e con questo calciatore, con ottime credenziali, completa perfettamente la rosa”.