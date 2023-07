TMW Radio - Zavaglia: "Per il Milan bisogna vedere come si rivelano gli acquisti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il procuratore Franco Zavaglia è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

Che idea si è fatto sulla situazione delle prime quattro?

“Diciamo che l’Inter non penso che con l’uscita di Brozovic ha perso tanto. Il croato, infatti, nell’ultimo campionato era stato un po’ messo da parte da Inzaghi. I nerazzurri delle quattro è quella che ha fatto più di tutte. Chi è ferma al palo per me è la Lazio. Il Milan bisogna vedere come si rivelano gli acquisti. Il Napoli, invece, con la cessione di Kim ha guadagnato ed adesso deve essere in grado di sostituirlo bene. È importante la sostituzioni di questi profili. L’Inter, per ora, è la regina del mercato”.