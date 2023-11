TMW - Retroscena Jovic, prima del suo approdo al Milan era tutto fatto con il Trabzonspor

L'approccio di Luka Jovic (25 anni) con il mondo Milan non è stato quello che il popolo rossonero si aspettava. Attaccante dal curriculum di prim'ordine, che vanta un trascorso nel Real Madrid in cui non ha reso giustizia agli oltre 60 milioni di euro spesi dai Blancos che vedevano in lui l'ideale erede di Benzema, l'immagine che il centravanti serbo ha dato di sé nelle prime uscite con la maglia rossonera ha riportato più alle difficoltà di Firenze (dove, comunque, lo scorso anno ha chiuso in doppia cifra di gol segnati, 13 nelle varie competizioni) che non ai fasti di Francoforte.

Jovic è apparso ancora molto lontano dalla condizione migliore, a seguito della battuta d'arresto interna con l'Udinese non sono mancati i giudizi assai poco lusinghieri sul suo conto. Sono volati anche i 4 in pagella e c'è pure chi si è già sbilanciato sul suo conto, sostenendo come non sia un giocatore da Milan.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, quest'estate poteva anche aver lasciato l'Italia, oltre che la Fiorentina: era infatti tutto fatto per un suo approdo al Trabzonspor, con tanto di aereo privato già decollato per portarlo in Turchia. Poi la punta classe 1997 ha cambiato idea e fermato tutto, fino a che non si è materializzata la possibilità di trasferirsi al Milan nelle ultimissime ore del mercato estivo, una volta che sono sfumati tutti i principali obiettivi rossoneri.