TMW - Riparte la Coppa Italia, 20 mln di motivi e non solo: perché per il Milan è più importante

Venti milioni di motivi. E non finisce qui. Il montepremi della Coppa Italia, per il Milan, è particolarmente ricco. Vincere la competizione rappresenterebbe per i rossoneri di accedere alla prossima Europa League, un traguardo tutt’altro che scontato in Serie A, classifica alla mano. Passando per il campionato, peraltro, Romagnoli & Co dovrebbero affrontare le forche caudine dei preliminari. In mesi nei quali si giocherà ogni due-tre giorni, risparmiarsi un paio di partite non sarebbe certo un male. E non finisce qui.

Il primo trofeo di Elliott. Gli anni recenti del Diavolo, si sa, sono stati avari di soddisfazioni. L’ultimo presidente a vincere qualcosa, la Supercoppa Italiana del 23 dicembre 2016, è Silvio Berlusconi, pochi mesi prima della cessione a Li Yonghong, rimasto a secco. Un esempio che la famiglia Singer, comprensibilmente, vuole evitare. Rispetto ai fasti delle tante Champions League in bacheca, alzare la Coppa Italia avrebbe un sapore meno deciso. Ma sarebbe pur sempre qualcosa

L’Europa non è solo soldi. Al dato economico bisogna stare attenti, se è vero, come ha dichiarato Scaroni, che per il Milan è fondamentale non prendere altre lezioni dall’UEFA. Ma accedere all’Europa League avrebbe un significato che va oltre i soldi: consentirebbe di progettare un futuro diverso, con un appeal maggiore, oltre all’incontestabile blasone del Diavolo. Dopo tanti anni zero, sarebbe una sorta di anno uno, o almeno qualcosa che gli si si avvicinerebbe. Di mezzo, ovviamente, c’è prima di tutto la Juventus. Si riparte dalla semifinale di ritorno, e rimontare il risultato dell’andata non sarà affatto facile: appuntamento a questa sera. Per venti milioni di motivi. E qualcuno in più.