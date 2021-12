TMW - Salernitana, come arriva la formazione di Colantuono alla sfida con il Milan

Tuttomercatoweb ha stilato il report della Salernitana in vista della sfida con il Milan. Queste le possibili scelte di Colantuono: "Salernitana in emergenza anche a Milano. La lista dei convocati, per scelta del mister, non è stata diramata e non è possibile sapere quali siano le condizioni dei calciatori in infermeria da tempo. Tuttavia è facile immaginare che Strandberg, Gondo, Mamadou Coulibaly, Obi e Ruggeri restino a casa: per qualcuno appuntamento già fissato direttamente per il 2022. L'unica buona notizia è il recupero di Ribery, non al top ma desideroso di dare una mano nella sfida a distanza con Ibrahimovich. E così si torna al 4-3-1-2, con ballottaggio in porta tra Belec e Fiorillo e la riconferma di Capezzi in mediana al posto di Di Tacchio. Intoccabile Bonazzoli, autore di tre gol lontano dall'Arechi, al suo fianco ci sarà Djuric"