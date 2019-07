TMW - Samp, Praet valutato 25 milioni di euro: per ora solo sondaggi

Ultime sulla Sampdoria, che presenterà lunedì il nuovo allenatore Eusebio Di Francesco. Il tecnico ex Roma dovrà però fare a meno di Joachim Andersen, accostato al Milan ma prossimo a trasferirsi al Lione per 25 milioni di euro più cinque milioni di bonus. Dennis Praet invece potrebbe proseguire la sua esperienza in blucerchiato: il centrocampista belga non ha grosse richieste, in quanto la dirigenza lo valuta sui 25 milioni di euro.