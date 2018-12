TMW - Samp-Quagliarella, il rinnovo è più vicino. Nonostante il Milan

Fabio Quagliarella e la Samp, un matrimonio che dovrebbe continuare (ed essere rinnovato) nonostante le voci sul Milan.

Nella serata di ieri, secondo le ultime raccolte da TMW, sono stati fatti passi in avanti nella trattativa per il rinnovo dell'attaccante con la Samp: Quagliarella per dire sì chiede un biennale, il presidente Ferrero per il momento è arrivato ad offrire un anno più uno ulteriore di opzione. C'è ancora distanza insomma, ma le parti sono decisamente più vicine.

Un passo avanti importante dopo l'impasse delle scorse settimane. Con le voci sul Milan che, probabilmente, hanno contribuito (almeno in parte) a smuovere le acque in tal senso.