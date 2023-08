TMW - Sassuolo, Rogerio verso il sì al Wolfsburg

Possibile futuro in Germania per Rogerio, terzino di proprietà del Sassuolo seguito nelle ultime settimane anche dal Milan per l'eventuale sostituzione di Ballo-Touré. Il brasiliano, secondo le ultime raccolte da TMW, è infatti sempre più vicino al trasferimento al Wolfsburg col sì che potrebbe arrivare a stretto giro di posta.

Il passaggio in Germania chiuderebbe le porte a Gosens

Il prossimo arrivo di Rogerio nel club tedesco chiuderà la porta all'operazione Robin Gosens con l'Inter, con il Wolfsburg che per diverse settimane ha provato a trovare l'accordo. A cascata, poi, lo stop per le trattative in entrata dei nerazzurri nel ruolo, soprattutto quella legata a Carlos Augusto del Monza. Un domino che potrebbe però riattivarsi grazie all'Union Berlino, club che nelle ultime battute di mercato potrebbe affondare il colpo per l'ex Atalanta.