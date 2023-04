TMW - Scatto Roma per Aouar: a Pasquetta svolte le visite mediche

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Scatto della Roma per Houssem Aouar, centrocampista che si libererà a zero a giugno dal Lione. Nella giornata di Pasquetta, secondo quanto raccolto da TMW, il giocatore era a Roma dove ha svolto alcune visite mediche al Campus BioMedico per il club giallorosso. Tiago Pinto ha tutta l'intenzione di bruciare la forte concorrenza europea e per questo ha avvitato la trattativa, con le parti che adesso stanno lavorando ai dettagli.

Le visite mediche sono servite alla Roma per constatare il suo stato di salute, visti i molti problemi fisici fra caviglie e ginocchia riscontrati negli ultimi mesi.