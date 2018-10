TMW - Seedorf: "Senza senso l'esonero che subii. Gattuso deve restare"

Tutti i riconoscimenti emozionano, soprattutto se arrivano con gente con cui ho condiviso tanto come Andrea Pirlo". Parole e pensieri di Clarence Seedorf, dt del Camerun che ha rilasciato una intervista a margine della premiazione per il 'Golden Foot'.

Come va l'esperienza col Camerun?

"Tante volte serve ricostruire a livello di Federazione, non bisogna pensare solo ai risultati. Quando sei ct devi pensare a tanti processi per far si che con gli anni i risultati possono tornare. Non ho dubbi che l'Italia, ad esempio, possa essere sempre competitiva, ma se si vogliono risultati subito tutto diventa più complicato".

Avrebbe senso cambiare Gattuso?

"No. Non ha avuto senso cambiare me, non ha senso adesso cambiare Gattuso. Sta facendo un'ottimo lavoro e solo da pochi mesi c'è tranquillità societaria. E' stato molto bravo a tenere il gruppo coeso e deve continuare per la sua strada. Ora per fortuna in dirigenza ci sono persone che sanno come ricostruire".

Quanto bisognerà aspettare per rivedere il grande Milan?

"Il Milan è grande, sarà sempre una grande società. Lo dice la storia e lo dicono i tifosi. I risultati vanno costruiti nel tempo, quando la Juventus risaliva dalla B cominciava un percorso e si capiva che sarebbe presto diventata la squadra da battere. C'è bisogno di un progetto a lungo termine e sono convinto che con Leonardo e Maldini possano ripartire nel modo giusto. Vedo un Milan in crescita".

Meglio Cristiano Ronaldo o Ronaldo il fenomeno?

"Io ho sempre nominato Ronaldo il fenomeno quando mi hanno chiesto il giocatore più forte con cui abbia mai giocato. Cristiano è fantastico, sta facendo cose straordinarie, non voglio sminuire nulla, ma io a questa domanda ho sempre risposto il Ronaldo brasiliano perché l'ho sempre ritenuto di un altro livello".