TMW - Serie A Femminile, i voti dopo la fine della stagione regolare: 6,5 al Milan

Chiusa la stagione regolare e in attesa dell’avvio della seconda fase con l’esordio assoluto delle due Poule per decidere tutti i verdetti della stagione è tempo di primi bilanci in Serie A Femminile.

Roma 9 – Già lo scorso anno si era capito che avrebbe potuto dare del filo da torcere alla Juventus, ma quest’anno il salto in avanti è stato anche superiore alle attese. La squadra di Spugna guida con merito la classifica con otto punti di distacco dalle bianconere e ben 13 dall’Inter terzo. Un distacco importante frutto di 16 vittorie su 18 gare e due sconfitte entrambe con la Juventus. Questo è l’unico dato da migliorare per le giallorosse che nel frattempo vanno avanti in Champions League, subito ai quarti alla prima partecipazione, in Coppa Italia e si sono portate a casa la Supercoppa Italiana (sempre contro le rivali piemontesi). Rosa importante, varia, che finora non ha mai fatto sentire il peso delle assenze, ulteriormente rinforzata a gennaio e con giovani, Kramzar su tutte, in rampa di lancio. È la squadra che attualmente gioca il miglior calcio in Italia.

Juventus 7 – Si ha l’impressione che la squadra dominatrice dell’ultimo quinquennio sia arrivata a fine ciclo e inizi ad accusare un po' la stanchezza di tante vittorie. Diversi infortuni hanno limitato le rotazioni in questa stagione con la squadra che è apparsa anche in affanno in taluni frangenti riuscendo spesso a rimediare la situazione grazie all’esperienza. In queste condizioni non è mai semplice competere, ma le ragazze di Montemurro comunque hanno chiuso al secondo posto con un buon margine sulle inseguitrici e riuscendo a battere in entrambe le sfide dirette la Roma.

Inter 7 – Passi avanti continui e costanti in casa nerazzurra con Guarino che in questa stagione può contare anche su una bomber di razza come Chawinga. La squadra è cresciuta in esperienza e consapevolezza e il terzo posto ne è stata una conseguenza con la bella vittoria sulla Fiorentina all’ultima giornata che ha ribadito la voglia delle nerazzurre di inserirsi nella corsa alla prossima Champions League.

Milan 6,5 – Ci si aspettava qualcosa di più dalla squadra rossonera, specialmente per l’arrivo di una stella come Asllani e invece la squadra di Ganz ha avuto i soliti alti e bassi che non le hanno permesso di spiccare il volo e insidiare realmente le prime due della classe. La corsa al secondo posto però è ancora aperta anche se contro le big in stagione ha sempre faticato riuscendo a vincere solo con Juve (due volte) e Fiorentina.