TMW - Siviglia, offerta da 16 milioni per De Paul

Rodrigo De Paul sta passando il momento migliore della sua carriera da quando è all'Udinese. L'argentino sta dimostrando una continuità che gli è sempre mancata, sin dal suo arrivo in Europa, trascinando la squadra di Davide Nicola fuori dalle secche della zona retrocessione. Così, dopo che in estate era stata la Fiorentina a cercarlo con insistenza, in molti stanno pendendo informazioni.

OFFERTA DEL SIVIGLIA - Si è parlato anche di Milan e Inter, nelle scorse settimane, ma l'unica proposta ricevuta dall'Udinese fino a ora è quella del Siviglia, quantificabile in 16 milioni di euro. E rifiutata dall'Udinese, che non ha intenzione di perdere il giocatore a gennaio, giudicandolo imprescindibile fino al prossimo bilancio, che inizia a giugno.

VALUTAZIONE ALTA - Le buone prestazioni di De Paul stanno facendo lievitare il prezzo, con una richiesta che ora si avvicina intorno ai 30 milioni di euro, il doppio di quanto offerto dagli andalusi. Non è semplice, perché per ora l'ex Valencia non è considerato dalle big d'Europa come un calciatore di primo livello: così molto dipenderà dal prosieguo della stagione.