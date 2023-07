TMW - Stapelfeldt resta in Italia nonostante le sirene estere. L'attaccante riparte dal Brescia

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo Milan e Como per l'attaccante Nina Stapelfeldt ci sarà un'altra tappa in Lombardia. Nonostante una stagione poco brillante con la maglia del Como Women con il rapporto col tecnico De La Fuente che non è mai decollato la svizzera aveva ricevuto offerte sia da club elvetici sia da alcuni club che militano nella massima divisione francese.

La classe '95 ha però deciso, come raccolto da TMW, di accettare l'offerta del Brescia in Serie B. Un club che fin dai primi colloqui l'ha fatta sentire importante, al centro del progetto. Per Stapelfeldt quindi ci sarà una terza avventura italiana.