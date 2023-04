TMW - Stasera Milan-Napoli, nel ritiro rossonero è arrivato l'agente di Bakayoko

Fonte: tuttomercatoweb.com

Neanche una giornata storica come quella di Milan-Napoli come quarto di finale di Champions ferma l'andirivieni di procuratori nei quartier generali delle società: poco fa l'intermediario Marco Busiello, agente di Bakayoko (che non è però iscritto alla lista Champions del Milan, ndr) ha fatto visita all'hotel dove i rossoneri stanno vivendo il ritiro pre-partita.