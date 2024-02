TMW - Storgato: "Milan, Pioli bravo ma rosa non del tutto pronta per le varie competizioni"

vedi letture

Massimo Storgato è intervenuto nel corso del TMW News e ha parlato di vari temi a tema Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Il Milan è tornato in una fase critica?

"Credo che sia una squadra perfetta se gioca con 12-13 giocatori poi se ci sono parecchi cambi qualche automatismo non funziona e ne risente molto. I rossoneri mi piacciono e Pioli è un ottimo allenatore ma credo che la rosa non sia completamente all'altezza per affrontare diverse competizioni".

Domenica sera Milan-Atalanta...

"Bellissima partita, è uno scontro diretto. L'Atalanta è una realtà consolidata e le scorie di coppa potrebbero farsi sentire per i rossoneri. In Europa anche se parti da 3-0 le gare non sono mai scontate. Tornando all'Atalanta Gasp è una certezza al pari della società e c'è un mix di giocatori che vogliono arrivare e giocano bene, tutti ci credono e ritengo che meriti un posto tra le big".