TMW - Super colpo del Brescia in B Femminile: l'ex Milan Stapelfeldt resta in Italia nonostante le sirene estere

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Nina Stapelfeldt

Dopo Milan e Como per l'attaccante Nina Stapelfeldt ci sarà un'altra tappa in Lombardia. Nonostante qualche piccolo acciacco fisico, l’attaccante si è dimostrata bomber anche a Como dove ha mantenuto altissima la media gol minuti giocati (anche in riva al lago una rete ogni 110’), ricevendo offerte sia da club elvetici sia da alcuni club che militano nella massima divisione francese.

La classe '95 ha però deciso, come raccolto da TMW, di accettare l'offerta del Brescia in Serie B. Un club che fin dai primi colloqui l'ha fatta sentire importante, al centro del progetto. Per Stapelfeldt quindi ci sarà una terza avventura italiana.