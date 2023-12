TMW Tadio - Braglia: "Se il Milan non tirerà fuori la prestazione contro il Frosinone... Vedo troppi giocatori che sono fantasmi di quelli che erano prima"

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato di Milan e non solo a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan, Frosinone partita a rischio?

"Ripeto che non ritengo Pioli l'unico responsabile della situazione. Viene a mancare uno come Leao, che è forse l'unico da Champions, ma si vive solo di spunti, non di gioco corale. Con il Frosinone sarà veramente complicata. Se non tirerà fuori la prestazione...vedo troppi giocatori che sono fantasmi di quelli che erano prima, vedo Theo Hernandez, Maignan, vedo troppo scollamento nel gruppo che non fa ben pensare per il futuro. Vai a esonerare Pioli ora? Sarebbe l'ennesimo errore gestionale. Lo dovevi fare prima, a inizio stagione"