TMW - Telenovela Inter-Sommer: ora è stallo. Il punto

Nuovo capitolo della telenovela Yann Sommer. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, visto anche l'infortunio di Manuel Neuer, che non sarà pronto per l'inizio del campionato, il Bayern Monaco ha deciso: l'Inter dovrà pagare la clausola di risoluzione presente nel contratto del portiere svizzero, da 6 milioni di euro, se vorrà portarlo a Milano, altrimenti l'estremo difensore non si muoverà dalla Baviera. A questo punto la situazione assume i contorni di uno stallo alla messicana, con i nerazzurri che stanno cercando di prolungare la situazione ma con i tedeschi che, complice appunto anche l'infortunio di Neuer, non sono intenzionati a scendere di una virgola rispetto a quanto già pattuito.

Inter senza portiere.

Il punto è che oggi, 1 agosto, l'Inter è ancora senza il sostituto di Onana, oltre che quello di Samir Handanovic e a meno di tre settimane dall'inizio del campionato la dirigenza del club nerazzurro deve per forza di cose accelerare i tempi. Marotta e Ausilio vorrebbero però pagare meno rispetto alla clausola, abbassando il prezzo, come noto, intorno ai 4 milioni, scelta che ovviamente il Bayern non condivide per tutti i motivi spiegati.

Le parole di Tuchel.

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa ed ha parlato anche della situazione relativa a Yann Sommer: "Non è facile per lui essere completamente libero e fiducioso. C'è un desiderio da parte del giocatore, ma dobbiamo proteggere gli interessi del club. È un grande portiere, importante anche per lo spogliatoio. Non è facile per lui. Ha un contratto, ovviamente potrebbe restare. Ma è normale per un giocatore avere altri pensieri. Per ora è il nostro portiere e Neuer sta cercando di tornare velocemente".