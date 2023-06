TMW - Thiago Silva: "Berlusconi mi ha insegnato ad amarlo: forza Milan sempre!"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Quando Thiago Silva sbarcò a Milano aveva una valigia carica di sogni e l'etichetta di straordinaria promessa. La seconda volta in Europa, dopo il ritorno al Fluminense. Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Leonardo intravidero però nel difensore di Rio De Janeiro le qualità di un predestinato, il carattere del leader, le doti del campione. Fiducia cieca: il Milan lo prese per 10 milioni di euro nel dicembre 2008 ma senza slot per extracomunitari, iniziò ad allenarsi a Milanello, aggregandosi poi ai nuovi compagni nel gennaio 2009 e debuttando all'inizio della stagione seguente. Il resto è storia, gloria, il simbolo di un'era.

Leonardo, Adriano Galliani e Silvio Berlusconi ci avevano visto lungo. A trentotto anni, Thiago Silva è sempre uno dei migliori centrali in giro per il mondo, perno negli ultimi anni del Chelsea. In esclusiva con Tuttomercatoweb.com, il brasiliano ricorda Berlusconi, storico Presidente del suo Milan, scomparso oggi al San Raffaele.

Qual è il suo ricordo di Silvio Berlusconi?

"Mi ha mostrato la sua grande e immensa passione per il Milan, insegnandomi cosa volesse dire essere milanista. E' per me un ricordo bello, importante e... Forza Milan, sempre".

E' stato parte della scelta che ha svoltato la sua carriera

"Fu Leonardo a negoziare tutto ma il Presidente Berlusconi e Galliani mi aiutarono a capire che cosa fosse davvero il Milan. Il loro amore per il club mi fece capire che non potevo sbagliare".

Chi era per lei Berlusconi?

"Le racconto un aneddoto. Lo incontrammo il giorno prima di un derby contro l'Inter. Un giocatore della rosa, quella settimana, fece una festa e Silvio andò a Milanello. Pensavamo che sarebbe finito tutto, per lui, per tutti noi ma... Si rivolse al nostro compagno di squadra e disse 'se la prossima volta non mi inviti alla festa, sei fuori dal Milan". E sa come andò? Il giorno dopo... Vincemmo il derby!"