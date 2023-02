TMW - Thiaw insegna che forse il mercato del Milan merita fiducia

Fonte: Marco Conterio per TMW

Ep. 342 - Thiaw insegna che forse il mercato del Milan merita fiducia

Malick Thiaw ha conquistato in poche gare i cuori dei tifosi del Milan. Per come ha bloccato un gigante come Harry Kane, può diventare un perno del nuovo corso rossonero, lui che insieme a De Ketelaere, Vranckx e soci, è stato tra i bocciati del mercato del Milan. O forse dobbiamo solo dargli tempo e fiducia? Ne parliamo nel Podcast di oggi su Tuttomercatoweb, con Marco Conterio.

