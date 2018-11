TMW - Tiemoue Bakayoko, timidi segnali di ripresa. Ma riscatto difficile

Da campione di Francia con il Monaco a esubero al Chelsea. In un anno Tiemoue Bakayoko ha visto la propria valutazione crescere fino a 40 milioni di euro, firmando un ricchissimo contratto quadriennale da 6,5 milioni netti, salvo poi essere ceduto in prestito - pur se oneroso - al Milan, nella speranza che potesse ritornare il giocatore che aveva trascinato i monegaschi alla semifinale di Champions League contro la Juventus. E non doversene più occuparsene, probabilmente.

LA POSTURA - L'involuzione di Bakayoko era stata fotografata molto bene da Gennaro Gattuso, pur nella sua ingenuità. "Deve imparare a ricevere palla, si deve mettere in modo corretto a livello di postura. Non basta una settimana per togliere i difetti ai giocatori". Insomma, una bella bocciatura per chi guadagna oltre tre milioni di euro annui (in rossonero) e, per il riscatto, dovrebbe costare circa 35 milioni di euro.

ASPETTANDO NYON - Molto dipenderà da cosa deciderà la UEFA sul fronte Milan. Dopo averla esclusa dall'Europa League, ma ripescata dal Tas di Losanna, nei prossimi giorni si decideranno le sorti meneghine, dopo l'incontro con i vertici di Elliott in Svizzera. Ci sono timidi segnali di ripresa per Bakayoko, ma pensare al riscatto è francamente un volo pindarico al momento impossibile da fare.