TMW - Toni: "Giroud è un giocatore costante su cui puoi fare affidamento"

Luca Toni, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.com soffermandosi anche su Leao e Giroud: "Secondo me Giroud è un giocatore costante, un giocatore su cui puoi fare affidamento. Leao è meno costante ma ti fa vincere le partite da solo. Giroud ha più bisogno della squadra anche se in area è ancora tra i più forti in circolazione. Ora Leao ha questo problema e sarà dura recuperarlo, peccato perché lui è un giocatore che a me piace, ha delle qualità pazzesche".