TMW TOP 100 - Sandro Tonali si piazza al 12° posto

Archiviato un terzo della stagione, Tuttomercatoweb ha stilato una classifica dei 100 migliori giocatori che si sono distinti in questo avvio di campionato. Al 12° posto in particolare si piazza Sandro Tonali. Questa la giustificazione: "Dopo il primo non esaltante campionato in rossonero e la lunga trattativa col Brescia per rivedere al ribasso i termini del riscatto, il gioiellino classe 2000 sembra finalmente pronto ad esplodere definitivamente. Il 4-2-3-1 costruito da Pioli sembra perfetto per le sue caratteristiche e complici le non perfette condizioni di Bennacer e Kessie in questo avvio di stagione ha sempre giocato titolare. E sempre con ottimi risultati, visto l'unica insufficienza è un 5,5 contro il Bologna. Raggiunti picchi altissimi contro Lazio e Atalanta, non proprio le ultime della classe, dove si è meritato addirittura 7,5"