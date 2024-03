TMW - Tottenham, si accende il mercato per Hojberg: il centrocampista si affida a Puccinelli

Emil Hojberg e il futuro, tutto da scrivere. Il centrocampista del Tottenham, ex obiettivo di mercato dell’Atletico Madrid, potrebbe tornare di moda per i Colchoneros. Ma c’è una novità nel futuro: Hobjberg ha affidato i suoi interessi a Luca Puccinelli di Usg Italy. Un segnale che potrebbe anche rappresentare la voglia di Italia in vista del prossimo mercato.

L’Atletico studia la situazione. Ma le big italiane dal Milan al Napoli potrebbero non restare con le mani in mano. Si accende il mercato intorno a Hojberg…