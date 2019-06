TMW - U21, domani Italia-Polonia al Dall'Ara: già venduti 27mila biglietti

Per la seconda partita dell’Italia nell'Europeo U21, domani sera a Bologna contro la Polonia, ci si attende una replica del Dall’Ara visto domenica sera in occasione del debutto degli Azzurri all’Europeo UEFA Under 21. Sono già stati superati i 27.000 biglietti venduti e gli organizzatori hanno deciso di portare la capienza a quella di domenica scorsa (29.500). Stando al ritmo con cui vengono acquistati i biglietti online, è altamente probabile che domani le casse dello stadio non saranno aperte.